Полиция определила основных подозреваемых по делу Скрипаля
Британская полиция идентифицировала основных подозреваемых в инциденте с отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Власти считают, что покушение на семью Скрипалей совершила группа, контролируемая правительством РФ. Правоохранители пытаются возбудить дело против "лиц, которые представляют интерес следствия, предположительно, вернувшихся в Россию".
Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на следователей.
Также отмечается, что следователи ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым из-за напряжённых отношений между Лондоном и Кремлем. При этом в полиции не обсуждают конкретные направления расследования.