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Полиция определила основных подозреваемых по делу Скрипаля21.04 11:05   MIGnews.com

Полиция определила основных подозреваемых по делу Скрипаля

Британская полиция идентифицировала основных подозреваемых в инциденте с отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Власти считают, что покушение на семью Скрипалей совершила группа, контролируемая правительством РФ. Правоохранители пытаются возбудить дело против "лиц, которые представляют интерес следствия, предположительно, вернувшихся в Россию".

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на следователей.

Также отмечается, что следователи ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым из-за напряжённых отношений между Лондоном и Кремлем. При этом в полиции не обсуждают конкретные направления расследования.
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