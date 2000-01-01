21.04 11:05 MIGnews.com

Полиция определила основных подозреваемых по делу Скрипаля

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Британская полиция идентифицировала основных подозреваемых в инциденте с отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.Власти считают, что покушение на семью Скрипалей совершила группа, контролируемая правительством РФ. Правоохранители пытаются возбудить дело против "лиц, которые представляют интерес следствия, предположительно, вернувшихся в Россию".Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на следователей.Также отмечается, что следователи ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым из-за напряжённых отношений между Лондоном и Кремлем. При этом в полиции не обсуждают конкретные направления расследования.