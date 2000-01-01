21.04 11:53 MIGnews.com

Нетаниягу: "Израильский ШАБАК впечатляет весь мир"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в праздничном мероприятии Общей службы безопасности (ШАБАК) по случаю наступающего Дня независимости.Биньямин Нетаниягу сказал на мероприятии, что "ШАБАК является прочной основой нашей национальной силы, обновленной силы еврейского народа"."ШАБАК занимается решением глубинной проблемы, просачивающейся к нам новыми путями. В течение последних полутора лет мы подвергались всё той же атаке, но новой модификации: чтобы возбудить ненависть и направить убивать, резать, давить людей используется Facebook, информационные сети", - заявил премьер-министр Израиля."От имени израильского народа я преклоняюсь перед вами, потому что вы вносите огромный вклад в отражение этих атак, спасая жизни. Должен сказать вам, что весь мир восхищён, так как эта проблема уже охватила многие страны", - продолжил Нетаниягу."Нас спрашивают: "Как мы можем справиться с террором одиночек теми же силами?". И мы отвечаем: "Приезжайте в Израиль". Мы знаем, что нельзя создать герметически закрытое пространство, мы знаем, что это может случиться в любой момент, мы знаем, я знаю, в какой-то степени и израильское общество знает, что ваш вклад выражается в снижении количества терактов, в обеспечении безопасности, в спасении жизней. И это лишь часть вашей деятельности, включающей множество инноваций", - отметил израильский премьер.Нетаниягу заявил, что многие мировые лидеры заинтересованы узнать, как Израиль справляется с явлением одиноких терактов."Хочу выразить свою признательность, признательность граждан Израиля, не многим из которых известно обо всём, что вы делаете для обеспечения силы, безопасности и будущего Израиля, государства еврейского народа. Я благодарю вас от всего сердца и поздравляю с Днём независимости. Огромное вам спасибо", - сказал премьер-министр Нетаниягу.Надав Аргаман, нынешний глава ШАБАК, сказал: "Битва, которую мы ведем, продолжается каждый день, в сложных обстоятельствах мы мешаем многим угрозам, которые постоянно меняются. Эта задача требует от нас неустанной работы, чтобы подготовиться"."Эта задача опирается на ШАБАК, и у нас нет выбора, кроме как выигрывать эту войну каждый день заново", - добавил он.