21.04 14:55 MIGnews.com

Глава Европарламента: Brexit может быть отменен

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Процедуре выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) можно дать задний ход, если после досрочных выборов в стране будет выбрано новое правительство. Об этом в интервью газете Guardian заявил президент Европарламента Антонио Таяни.При этом он отметил, что процедура отзыва 50-й статьи Лиссабонского договора, если Великобритания после выборов решится на такой шаг, будет очень простой. Таяни подчеркнул, что, если страна захочет остаться в ЕС, это было бы на пользу всем.Решение выйти из Евросоюза Великобритания приняла на референдуме летом прошлого года. 29 марта процедура Brexit была запущена официально. Таким образом окончательный выход страны из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня.