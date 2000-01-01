21.04 08:51 MIGnews.com

Россия стягивает войска на границу с КНДР

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент РФ Владимир Путин отправляет войска и военную технику на границу с Северной Кореей, опасаясь, что США готовятся напасть на Ким Чен Ына.Президент России опасается огромного притока северокорейских беженцев, если его американский коллега Дональд Трамп начнет военные действия против Пхеньяна.Спустя несколько дней после того, как выяснилось, что Китай отправляет 150 000 солдат на свою южную границу, чтобы справиться с волной северокорейцев, которая направится к китайской границе, если война разразится.Также появились кадры, показывающие, как Путин укрепляет свою 11-мильную границу с Северной Кореей, перемещая войска и военную технику.На видео виден один из трех поездов, загруженных военной техникой, движущихся к сухопутной границе протяженностью в 11 миль между Россией и изолированным государством.Высказывались опасения, что, если конфликт разразится, Россия может столкнуться с массовым бегством из Северной Кореи."Железнодорожные составы, загруженные военной техникой, перемещающейся в сторону Приморского края через Хабаровск, были замечены местными жителями", - сообщает primemedia.ru на российском Дальнем Востоке, связывая события с северокорейским кризисом.Российский военный представитель Александр Гордеев отказался назвать точные причины передвижения войск и техники, но недавно завершил учения в Забайкальском регионе Сибири. Однако ряд местных источников полагает, что эти движения связаны с корейским кризисом.Морской порт во Владивостоке, где Россия располагает огромными военными силами, находится менее чем в 100 милях от Северной Кореи.Россия в среду заблокировала осуждение СБ ООН последних ракетных испытаний Пхеньяна, хотя Китай, который имеет большую границу с Северной Кореей, поддержал жестко сформулированное заявление, выдвинутое Соединенными Штатами.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал: "К сожалению, мы должны признать, что риск серьезного конфликта в этом регионе существенно возрос".Он призвал к "демонстрации ответственности" со всех сторон, чтобы избежать эскалации конфликта.