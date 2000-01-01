21.04 10:42 MIGnews.com
Встреча Нетаниягу и Генштаба в преддверии Дня независимости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провёл совещание с членами Генштаба в преддверии Дня независимости в четверг, 20 апреля.
Премьер-министр Нетаниягу: "Хочу выразить признательность вам, начальник Генштаба, членам Генштаба и ЦАХАЛу за обеспечение будущего Израиля и его безопасности.
Это не пустые слова - тот, кто видит наше окружение и наш мир, понимает решающую роль Армии обороны Израиля. Так что будьте тверды и мужественны, делая это святое дело. С праздником!".
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