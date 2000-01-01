Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Фото: Коби Гидеон, GPO. 21.04 10:42   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Генштаба в преддверии Дня независимости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провёл совещание с членами Генштаба в преддверии Дня независимости в четверг, 20 апреля.

Премьер-министр Нетаниягу: "Хочу выразить признательность вам, начальник Генштаба, членам Генштаба и ЦАХАЛу за обеспечение будущего Израиля и его безопасности.

Это не пустые слова - тот, кто видит наше окружение и наш мир, понимает решающую роль Армии обороны Израиля. Так что будьте тверды и мужественны, делая это святое дело. С праздником!".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:46
Израильские продавцы резко снижают цены на смартфоны
10:22
В подрыве автобуса "Боруссии" подозревают выходца из РФ
09:54
Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии
09:41
Олланд выразил соболезнования семье погибшего полицейского
09:29
Справедливые тарифы: Минздрав Израиля наводит порядок
09:21
Отмена налога на смартфоны: огромные суммы вернуться в казну
09:18
Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Париже
08:59
Петах-Тиква: мужчину сбили машиной и бросили умирать
08:51
Россия стягивает войска на границу с КНДР
08:20
Кац: "Теракт повлияет на результаты выборов во Франции"
08:15
СМИ: в ходе протестов в Венесуэле пострадали 220 человек
07:45
Преступник, устроивший стрельбу, писал о планах в соцсетях
07:41
100 террористов ФАТХа прекратили голодовку и попросили есть
07:20
Названо имя преступника, убившего полицейского в Париже
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus