21.04 06:35 MIGnews.com

Китай готовится к военной операции в Северной Корее

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CNN, со ссылкой на представителя американского министерства обороны, сообщает о том, что стратегическая авиация КНР приведена в состояние повышенной боевой готовности. По его словам “экстраординарное число” китайских боевых самолетов приведено в состояние готовности посредством интенсивного технического обслуживания.Офицер заявил, что это сделано ради того, чтобы “сократить время реакции в случае чрезвычайных событий в Северной Корее”.С учетом тесных экономических связей между Пекином и Пхеньяном, американские представители считают, что Китай играет ключевую роль в разрешении северокорейской ситуации. Президент Дональд Трамп недавно похвалил президента Китая Си Цзиньпина за его усилия, направленные на урегулирование.Американский представитель заявил: “Никто не надеется на то, что Китай воспользуется своей военной мощью. чтобы поставить Северную Корею на колени, но стратегия выглядит так, что Китай сделал ставку на политическое решение”.По словам людей, приближенных к Трампу, в результате тщательного анализа северокорейской ситуации стало ясно, что “Китай никогда не применял по отношению к КНДР максимального давления” - и именно этого добивается сегодня администрация.Предполагается, что до 85% торговли Северной Кореи зависит от Китая. Поэтому американцы считают, что именно Китай играет критическую роль в разрешении кризиса.