22.04 14:20 MIGnews.com

В РФ уничтожили почти все запасы химоружия

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Специалисты уничтожили 97% всех запасов химического оружия в стране, сообщает Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия (ФУБХУХО).Это порядка 39 тысяч тонн веществ как кожно-нарывного, так и нервно-паралитического действия, передает РИА Новости.Конвенция о запрете на применение отравляющих веществ начала действовать с 1997 года. В России на тот момент имелось порядка 40 тысяч тонн запрещенного вещества. Сейчас реализуется последний этап ликвидации складов с химическим вооружением на территории РФ.Ранее представители оппозиции сообщили, что на территории Сирии было применено химоружие, погибло около 80 граждан. В этом случае разбираются специалисты ОЗХО.Некоторые российские дипломаты накануне выразили мнение, что видео химатаки могло быть постановочным.