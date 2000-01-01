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flickr 22.04 15:19   MIGnews.com

СМИ узнали имя нового постпреда России при ООН

Новым постоянным представителем России при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Об этом газете "Известия" сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Вопрос с постпредом решен (...) Все документы уже отправлены в Организацию Объединенных Наций", — приводит издание слова собеседника.

17 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника в российских государственных структурах сообщил, что Василия Небензю рассматривают как основного кандидата на пост постпреда России при ООН.

Собеседники издания объяснили, что важную роль в данном вопросе сыграл тот факт, что до того, как прийти в июне 2013 года на свою нынешнюю должность, Небензя занимал высокие посты в российских представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве. В системе МИД он с 1983 года.

Василий Небензя родился в 1962 году, в 1983-м закончил МГИМО. В 1996-2000 годах служил старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке, с 2003 по 2006 год — замдиректора департамента международных организаций МИД, в 2006-2011 — зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве. В 2013 году получил назначение на пост заместителя министра иностранных дел России.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Вашингтоне накануне своего 65-летия. Временно исполняющим обязанности постпреда был назначен его первый заместитель Петр Ильичев.
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