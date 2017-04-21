Асад: вторжение США и Турции равно действиям боевиков в САР
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не видит разницы между действиями террористов и вторжением Турции и США на территорию страны. Об этом лидер заявил в интервью РИА Новости.
"Когда вы говорите о турецком вторжении, когда, опять же, говорите об американских силах, и это тоже вторжение, и когда вы говорите о присутствии в Сирии террористов, это все одно и то же. Между ними нет различий", — заявил сирийский лидер.
Асад подчеркнул, что после того, как сирийская армия разобьет террористов, американские и турецкие военные должны будут "убраться из Сирии сами или будут выдворены силой".
Президент также выразил уверенность, что Вашингтон будет делать все возможное для свержения сирийского правительства, чтобы установить в стране марионеточный режим.
По словам сирийского президента, ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"*, Турция, США, Британия, Франция и Саудовская Аравия действуют в Сирии как "один хор".
"У них одна армия посредников, которая представлена различными группировками", — отметил Башар Асад.