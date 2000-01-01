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twitter.com 21.04 16:11   MIGnews.com

Зуаби: Израиль будет в ответе за смерти голодающих в тюрьмах

Власти Израиля будут нести “полную ответственность” в случае смерти палестинского заключенного во время голодовки, которую они начали в понедельник в знак протеста нынешних условий и против административного задержания без суда.

Об этом заявила депутат Кнессета от Объединенного списка Ханин Зуаби в интервью Jerusalem Post.

Кроме того, она отметила, что Израиль “отвечает за обеспечение прав заключенных в израильских тюрьмах и несет ответственность за отрицание законных прав узников”. По словам Зуаби, “наказания заключенных является актом политической мести Израиля, который нарушает международное право”.

Также депутат добавила, что арабы, проживающие в Израиле должны сыграть важную роль в поддержке забастовки палестинских заключенных путем “проведения демонстраций и сохранения вопроса на повестке дня в своей общественной деятельности”.
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