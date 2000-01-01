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Commons.wikimedia.org 21.04 23:22   MIGnews.com

Турция и РФ на финальном этапе переговоров о покупке С-400

Переговоры Турции с Россией о приобретении системы противовоздушной обороны С-400 достигли "финальной стадии", хотя это не означает, что сделка будет подписана немедленно, как заявил в пятницу, 21 апреля, министр обороны Турции Фикри Исик.

Исик также заявил на пресс-конференции, что страны НАТО не представили "финансово-эффективное" предложение по альтернативной системе обороны. Член НАТО Турция в 2015 году отменила тендер на сумму 3,4 млрд. долларов США для системы противоракетной обороны большой дальности, который был временно присуждена Китаю.

Затем Турция заявила, что будет рассматривать возможность разработки ракетной системы на местном уровне, но позже эта позиция изменилась.

"Ясно, что Турции нужна система противоракетной обороны, но страны-члены НАТО не представили предложение, которое является финансово эффективным", - сказал Исик на пресс-конференции.

"Работа над С-400 достигла конечной точки, но заключительный этап не означает "давайте подпишем сделку завтра утром"", - отметил он.

Министр обороны заявил, что Турция не сможет интегрировать С-400 в систему НАТО.
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