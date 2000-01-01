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Кремль отказывается комментировать стягивание войск к КНДР | Фото: Thinkstock21.04 14:35   MIGnews.com

Кремль отказывается комментировать стягивание войск к КНДР

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 апреля, отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Россия направила военную технику и войска к границе с Северной Кореей, как передает агентство РИА Новости.

Песков заявил, что развертывание российских войск на собственных границах России касается только России.

Некоторые СМИ цитируют местных жителей, сообщивших, что они видели, как военная техника перемещалась в сторону Северной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин отправляет войска и военную технику на границу с Северной Кореей, опасаясь, что США готовятся напасть на Ким Чен Ына. Президент России опасается огромного притока северокорейских беженцев, если его американский коллега Дональд Трамп начнет военные действия против Пхеньяна.

Также появились кадры, показывающие, как Путин укрепляет свою 11-мильную границу с Северной Кореей, перемещая войска и военную технику. На видео виден один из трех поездов, загруженных военной техникой, движущихся к сухопутной границе протяженностью в 11 миль между Россией и изолированным государством.

Высказывались опасения, что, если конфликт разразится, Россия может столкнуться с массовым бегством из Северной Кореи.
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