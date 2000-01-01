Запрет выезда израильтян через пограничный терминал Таба
Пограничный терминал Таба между Израилем и границей Египта на Синае вновь закроется для израильтян, которые хотели бы отправиться в Египет на Синай, как сообщил в пятницу утром, 21 апреля, пресс-секретарь премьер-министра для арабских СМИ Офир Гендельман.
Гендельман также заявил, что угроза террора сохраняется, и израильтяне, которые в настоящее время отдыхают в этом районе, должны вернуться.
"Решение запретить выезд израильтян через пограничный терминал Таба было принято на основе оценок соответствующих структур ввиду конкретной угрозы для отдыхающих на Синае в период праздника Песах", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац о решении открыть пограничный терминал Таба для выезда израильтян в Египет.
"Серьезная угроза жизни израильтян на Синае сохраняется, и рекомендация израильским гражданам не путешествовать в этом районе остается в силе. Основываясь новой на оценке ситуации и учитывая, что праздник Песах закончился, соответствующие структуры приняли решение отменить запрет", - отметил Исраэль Кац.