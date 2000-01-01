21.04 13:50 MIGnews.com

Запрет выезда израильтян через пограничный терминал Таба

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пограничный терминал Таба между Израилем и границей Египта на Синае вновь закроется для израильтян, которые хотели бы отправиться в Египет на Синай, как сообщил в пятницу утром, 21 апреля, пресс-секретарь премьер-министра для арабских СМИ Офир Гендельман.Гендельман также заявил, что угроза террора сохраняется, и израильтяне, которые в настоящее время отдыхают в этом районе, должны вернуться."Решение запретить выезд израильтян через пограничный терминал Таба было принято на основе оценок соответствующих структур ввиду конкретной угрозы для отдыхающих на Синае в период праздника Песах", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац о решении открыть пограничный терминал Таба для выезда израильтян в Египет."Серьезная угроза жизни израильтян на Синае сохраняется, и рекомендация израильским гражданам не путешествовать в этом районе остается в силе. Основываясь новой на оценке ситуации и учитывая, что праздник Песах закончился, соответствующие структуры приняли решение отменить запрет", - отметил Исраэль Кац.