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21.04 13:50   MIGnews.com

Запрет выезда израильтян через пограничный терминал Таба

Пограничный терминал Таба между Израилем и границей Египта на Синае вновь закроется для израильтян, которые хотели бы отправиться в Египет на Синай, как сообщил в пятницу утром, 21 апреля, пресс-секретарь премьер-министра для арабских СМИ Офир Гендельман.

Гендельман также заявил, что угроза террора сохраняется, и израильтяне, которые в настоящее время отдыхают в этом районе, должны вернуться.

"Решение запретить выезд израильтян через пограничный терминал Таба было принято на основе оценок соответствующих структур ввиду конкретной угрозы для отдыхающих на Синае в период праздника Песах", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац о решении открыть пограничный терминал Таба для выезда израильтян в Египет.

"Серьезная угроза жизни израильтян на Синае сохраняется, и рекомендация израильским гражданам не путешествовать в этом районе остается в силе. Основываясь новой на оценке ситуации и учитывая, что праздник Песах закончился, соответствующие структуры приняли решение отменить запрет", - отметил Исраэль Кац.
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