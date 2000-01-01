21.04 13:39 MIGnews.com

Определились главные оппоненты на выборах в Иране

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Президент Ирана Хасан Рухани и его соперник Эбрахим Раиси были одобрены для участия в президентских выборах в мае правительством, которое провело проверку, в то время как бывший президент Махмуд Ахмадинежад был дисквалифицирован, как сообщают государственные СМИ.Утверждение Рухани и Раиси, политического сторонника жесткой линии, который, как считается, поддерживает Верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, создает противоборство между соперничающими политическими лагерями.Хаменеи советовал Ахмадинежаду не баллотироваться, и его попытка зарегистрироваться в качестве кандидата широко рассматривалась как публичное оскорбление Верховного лидера, что почти невозможно услышать в Исламской Республике.Избирательные участки откроются 19 мая, выборы станут уже 12-ми по счету в Иране.