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flickr/The Official CTBTO 21.03 09:37   MIGnews.com

ЕС: Палестины не может быть без Газы

Будущее палестинское государство должно включать в свои границы Газу. Об этом заявила представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Мы видим это совершенно ясно: Западный берег, Восточный Иерусалим и Газа должны быть вместе. Не может быть государства Палестина без сектора также, как его [государства] не может быть только с Газой. Поэтому мы ожидаем, что все палестинские фракции продолжат путь примирения с решительностью и мужественностью", - цитирует Times of Israel слова представителя Евросоюза.

Также Могерини отметила, что отношения между ФАТХом и ХАМАСом находятся в "очень хрупком" положении.

"Речь Аббаса показала насколько ситуация хрупкая. Надеюсь, что это не помешает продвижению мирного процесса в будущем, когда наступит время вместе обсудить дальнейшие действия", - подчеркнула политик.

При этом она пояснила, что "палестинское единство" также является "важным элементом для решения двух государств".

Комментарии Могерини были сделаны после того, как председатель ПА Махмуд Аббас обвинил ХАМАС в попытке убийства премьер-министра ПА Рами Хамдаллы.
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