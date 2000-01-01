21.03 08:52 MIGnews.com

Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров

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Бывший глава Моссада Тамир Пардо создал команду из лучших высококвалифицированных киберспециалистов. Об этом сообщает агентство Reuters.Более 30 израильских хакеров из спецслужб и военных организаций отныне будут работать в компании XM Cyber, которую основал Пардо.По словам бывшего руководителя израильского разведывательного ведомства, он собрал команду для работы в своей компании, которая будет использовать инновационный подход в вопросах кибербезопасности.Другие аналогичные фирмы содержат команды "красных" и "синих" хакеров. Одни имитируют нападения на IT-инфраструктуру, а вторые анализируют и систематизируют информацию, полученную в результате кибер-атак.Компания XM Cyber решила объединить оба подхода и выпустила на рынок автоматизированную платформу HaXM.Данная платформа автоматически моделирует угрозы, выявляет слабые места в защите и устраняет их."Мы построили машину, которая сидит на месте и имитирует работу хакеров", - подчеркнул Пардо.