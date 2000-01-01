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Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров 21.03 08:52   MIGnews.com

Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров

Бывший глава Моссада Тамир Пардо создал команду из лучших высококвалифицированных киберспециалистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Более 30 израильских хакеров из спецслужб и военных организаций отныне будут работать в компании XM Cyber, которую основал Пардо.

По словам бывшего руководителя израильского разведывательного ведомства, он собрал команду для работы в своей компании, которая будет использовать инновационный подход в вопросах кибербезопасности.

Другие аналогичные фирмы содержат команды "красных" и "синих" хакеров. Одни имитируют нападения на IT-инфраструктуру, а вторые анализируют и систематизируют информацию, полученную в результате кибер-атак.

Компания XM Cyber решила объединить оба подхода и выпустила на рынок автоматизированную платформу HaXM.

Данная платформа автоматически моделирует угрозы, выявляет слабые места в защите и устраняет их.

"Мы построили машину, которая сидит на месте и имитирует работу хакеров", - подчеркнул Пардо.
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