21.03 07:52 MIGnews.com

Удар по реактору: Либерман намекнул на колебания Барака

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил с комментариями в связи с рассекречиванием материалов об израильской атаке против сирийского реактора в Дейр Эз-Зур.“Сегодня уже можно говорить о том, что мы делали на заседании кабинета в сентябре 2007 года. Были те, кто требовал атаки, и были те, кто колебался” - сказал Либерман, намекая на тогдашнего министра обороны Эхуда Барака. Либерман в то время занимал должность министра по стратегическим вопросам и заместителя премьер-министра.Либерман подчеркнул: “Историческое и храброе решение, которое было принято нами в тот день доказывает, как и сегодня, что в национальной безопасности не может быть уступок. Решения должны приниматься, и акции осуществляться - только представьте себе, что случилось бы сегодня, если бы не действовали тогда”.Либерман расценивает эту операцию в качестве модели будущих действий: “Мотивация наших врагов выросла за прошедшие годы - но также выросла и мощь наших вооруженных сил. Возможности сбора разведданных ВВС качественно возросли, по сравнению с тем, что было у нас в 2007. Об этом стоит помнить всем на Ближнем Востоке”.