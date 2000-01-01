Меркель – Израилю: отказ от ядерной сделки приведет к войне
На Ближнем Востоке может разразиться новая война в том случае, если администрация Трампа откажется от ядерной сделки с Ираном, подписанной в 2015 году рядом мировых держав. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель предупредила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Заявление Меркель было сделано во время телефонного разговора с главой израильского правительства.
Разговор состоялся по инициативе Израиля во вторник, 20 марта.
Премьер-министр Израиля поздравил Меркель с формированием ее новой правящей коалиции.
Также стороны обсудили будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), более известного как иранское ядерное соглашение.
При этом Меркель предупредила, что отказ от ядерной сделки приведет к главному региональному конфликту.