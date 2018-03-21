21.03 07:08 MIGnews.com

"Я над целью": как был уничтожен ядерный реактор Асада

אלוף (במיל') יוסי בידץ, בכיר באמ"ן בזמן תקיפת הכור בסוריה ב-2007, במשדר המיוחד של @OrlynGuy: "יצרנו את מרחב ההכחשה – איך נאפשר לאסד גם לספוג את התקיפה וגם לאפשר לו לא להגיב עליה" • @OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/LToEzffCwF pic.twitter.com/Wu698sM0WM — חדשות עשר (@news10) March 21, 2018

רם בן ברק, ראש אגף המבצעים במוסד בזמן תקיפת הכור בסוריה, במשדר המיוחד של @OrlynGuy: "מרגע שהגיע המידע, מאיר דגן היה בדעה שצריך להשמיד את זה בכוח, לא בדיפלומטיה. היה ברור שהזמן קצר" • הצטרפו לשידור החי >> https://t.co/8sHgihPT6n pic.twitter.com/XS4H5x5h6z — חדשות עשר (@news10) March 21, 2018

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Израиль опубликовал материалы об атаке против сирийского ядерного реактора в Дейр эз-Зур 5 сентября 2007 года. Миссия известна под названием Operation Orchard.Таким образом, закончилась более чем 10-летняя политика, согласно которой подробности операции описывались “согласно данным зарубежной прессы”Операция стала вторым примером осуществления доктрины Бегина, согласно которой Еврейское Государство должно уничтожать любые ядерные возможности врага. Израиль практически сразу взял на себя ответственность в первом случае осуществления принципов доктрины - при бомбардировке иракского ядерного реактора в 1981 году.Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот заявил в связи с рассекречиванием операции: “Послание атаки против реактора в 2007 году - в том, что Израиль не потерпит развития или появления возможностей, угрожающих существованию Государства Израиль. Так было в 1981. Так было в 2007. Такое послание будет передано нашим врагам в будущем”.Среди прочего, ЦАХАЛ рассекретил лаконичный доклад пилота, находившегося в сердце вражеской территории и нанесшего удар по реактору, и запись момента вздоха облегчения в штабе операции в бункере на территории комплекса Кирия в Тель-Авиве. Пилот в момент удара говорит: “Я над целью”. Затем он произносит кодовое слово, подтверждающее поражение: “Аризона”.В ночь на 5 сентября 207 года высшее политическое и военное руководство Израиля находилось в бункере в Кирие и наблюдали за операцией в реальном времени.Полковник А., заместитель командира эскадрильи F-15, принимавших участие в операции вспоминает: “На подходе к цели набрали высоту, и главное, что я запомнил - момент, когда бомбы поразили цель. Прямо в точку, между глаз. Вы видите, что цель уничтожена и вы исполнили важную задачу”.В момент получения сигнала “Аризона” начальник штаба ВВС генерал Йоханан Локер позволил себя выбросить руки в воздух, после чего обнял за плечи командующего ВВС генерала Элиезера Шкеди, который лишь кивнул головой.Полковник А. вспоминает: “Но на этом миссия не закончена. Мы должны вернуться на базу без потерь. И по дороге назад многое может случиться. Мы были очень сфокусированы на разделении маршрутов, на том, чтобы сохранить маршрут в секрете, и этот полет, несмотря на величие часа, был очень профессиональным и правильным”.Генерал Шкеди вспоминает: “Только после относительно долгого периода времени мы встретились с начальником Генштаба, премьер-министром и министром обороны. Я был возбужден и они очень возбуждены. Он меня обнял, я чувствовал, что нам удалось что-то очень важное и имеющее великое значение”.