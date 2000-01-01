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Барак назвал Ольмерта `ненастоящим премьер-министром` | Фото: Ави Охайон, GPO21.03 20:59   MIGnews.com

Барак назвал Ольмерта "ненастоящим премьером"

Экс-министр обороны Эхуд Барак продолжил свою сегодняшнюю атаку на бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта на фоне их борьбы за ответственность за авиаудар, в результате которого в 2007 году ЦАХАЛ уничтожил ядерный объект в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Заявив, что Ольмерт "никогда не был премьер-министром по-настоящему", а лишь временно исполнял эту роль, Барак сравнил его с Кевином Спейси, который сыграл вымышленного президента США Фрэнсиса Андервуда в популярном американском сериале "Карточный домик".

Спустя несколько часов после того, как Израиль признал свою ответственность за авианалет, в интервью телекомпании "Решет" Барак особо ожесточенно высмеял Ольмерта, заявив, что ему просто повезло занять эту должность после микроинсульта Ариэля Шарона.

"Он попал туда по чистой случайности. Я уверен, что Шарон никогда не собирался способствовать ему в этом стремлении. Но он сыграл эту роль очень хорошо", - не без иронии сказал Эхуд Барак.

На вопрос о том, было ли принятое Ольмертом решение с одобрением удара по реактору мужественным и верным, он ответил: "Кевин Спейси тоже хороший актер. Он отлично сыграл президента, что, тем не менее, не сделало его президентом".

Эхуд Барак считает, что Ольмерт "принял это хорошее решение и в конечном итоге заслужил ответственности за это", но написанные им во время тюремного заключения мемуары перечеркивают все его заслуги. Стоит отметить, что в своем автобиографии экс-премьер достаточно критично оценивает как личностные, так и профессиональные качества Барака.

"Прочтите его книгу. Человек в тюрьме не меняется … Мысли о том, что написавший ее был премьер-министром Израиля и принимал затрагивающие всех нас роковые решения, вызывают, мягко говоря, беспокойство", - резюмировал он.
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