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МИД Турции сравнило ООН с террористической организацией 21.03 20:41   MIGnews.com

МИД Турции сравнило ООН с террористической организацией

Власти Турции ознакомились с докладом Верховного комиссариата ООН о чрезвычайном положении. Турция резко отреагировала и отвергла все обвинения и замечания организации в массовом нарушении прав человека.

В Министерстве иностранных дел Турции документ считают "неприемлемым", а содержащиеся в нем утверждения – "соответствующими пропагандистским усилиям террористических организаций", пишет Reuters.

МИД Турции сравнило ООН с террористической организацией

В официальном заявлении турецкого МИДа, доклад ООН "полностью игнорирует серьезные и многочисленные террористические угрозы безопасности", возникшие в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Напомним Mignews сообщал, ООН призвала Турцию, чтобы та отменила режим чрезвычайного положения и восстановила работу госинститутов в соответствии с обязательствами страны в сфере защиты прав человека.
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