МИД Турции сравнило ООН с террористической организацией
Власти Турции ознакомились с докладом Верховного комиссариата ООН о чрезвычайном положении. Турция резко отреагировала и отвергла все обвинения и замечания организации в массовом нарушении прав человека.
В Министерстве иностранных дел Турции документ считают "неприемлемым", а содержащиеся в нем утверждения – "соответствующими пропагандистским усилиям террористических организаций", пишет Reuters.
В официальном заявлении турецкого МИДа, доклад ООН "полностью игнорирует серьезные и многочисленные террористические угрозы безопасности", возникшие в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года.