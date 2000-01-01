Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Перец рассказал об опасности уничтожения реактора в Сирии 21.03 18:56   MIGnews.com

"Если бы у Сирии была ядерная бомба, она была бы и у ISIS"

В конце марта 2007 года на тот момент глава Моссада Меир Даган передал на тот момент министру обороны Амиру Перецу разведданные, которые и позволили осуществить операцию "Фруктовый сад", в ходе которой Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в сирийском Дейр-эз-Зоре.

"На фотографиях, собранных Моссадом внутри помещений в начала марта, были северокорейские рабочие. Само здание выглядело обычно, без каких-либо оборонительных вооружений", - сказал Перец в интервью газете The Jerusalem Post.

Следует отметить, что в 2012 году в газете The New Yorker была опубликована статья, в которой проводились параллели между внешним видом ядерного объекта в Дейр-эз-Зоре и крупнейшим ядерным объектом КНДР – научно-исследовательским центром в Йонбене.

"У нас были разведданные, но позже возникли и дилеммы. Момент для авиаудара должен был быть основан на множестве аспектов. Один из них – если реактор был "горячим", как минимум на ближайшие 100 лет здоровью всех жителей вниз по Евфрату был бы нанесен непоправимый ущерб", - вспоминает он.

Еще одним фактором, который следовало учитывать, была возможность утечки в СМИ информации об авиаударе, что настроило бы международное сообщество против израильской операции.

Кроме Переца, Даган поделился фотографиями и с экс-премьером Эхудом Ольмертом, который вознамерился уничтожить реактор как можно скорее.

Первая встреча с руководством страны по поводу необходимости принятия решения состоялась в апреле 2007 года. На ней присутствовали заместитель Переца Эфраим Снех, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Габи Ашкенази, начальник военной разведки генерал-майор Амос Ядлин, начальник ВВС генерал-майор Элиэзер Шкеди и начальник Моссада Меир Даган.

"На этой первой встрече я принял решение подготовиться ко всем вариантам. Но позже возникли и политические дилеммы: "Когда и как нам рассказать об этом нашим союзникам?" – признает Перец.

Но 18 апреля в Израиль с рабочим визитом должен был прибыть глава Пентагона Роберт Гейтс и нельзя было допустить, чтобы он не был осведомлен об этом плане. Поэтому в Вашингтон вылетела делегация в составе Переца, Ядлина, военного секретаря министра обороны Израиля Эйтана Данго, начальника штаба премьер-министра Йорама Турбовича и дипломатического советника премьер-министра Шалома Тургемана.

"С Ядлином и Эйтаном Данго я поднялся в гостиничный номер Гейтса и поделился с ним всеми разведданными", - добавил Перец.

"Доктрина Бегина была с самого начала и остается такой же на сегодняшний день. Если бы операция не состоялась, у Сирии было бы ядерное оружие. И что еще хуже, оно было бы у Даеш, и это стало бы катастрофой", - констатировал экс-министр.

Напомним, что 21 марта закончилась 10-летняя политика молчания, и израильские власти опубликовали материалы об операции "Фруктовый сад".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:32
Израильтянин, линчевавший нелегала, избежал тюрьмы
19:57
Либерман жалеет, что раскрыл информацию о реакторе в Сирии
19:35
Осло: Израильтян не пустили на фестиваль из-за "оккупации"
18:37
"Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 1936 года"
18:25
ЦАХАЛ: 5,5 лет солдату за изнасилование "сестры по оружию"
18:02
Нетаниягу: не дадим врагам завладеть ядерным оружием
17:52
Австрия отозвала из Израиля атташе за нацистскую футболку
17:21
Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы
17:05
"Израиль был готов к войне с Сирией в 2007 году"
16:46
В Британии порно-автобус стал пристанищем для бездомных
16:44
Штаты требуют обнести посольство в Израиле 3-метровой стеной
16:22
Обстрел рынка в Дамаске, количество жертв увеличилось до 44
15:41
Bloomberg: Amazon стала второй компанией по капитализации
15:15
Десятки общин и организаций присоединяются к ЕАЕК
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus