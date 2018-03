21.03 18:56 MIGnews.com

"Если бы у Сирии была ядерная бомба, она была бы и у ISIS"

В конце марта 2007 года на тот момент глава Моссада Меир Даган передал на тот момент министру обороны Амиру Перецу разведданные, которые и позволили осуществить операцию "Фруктовый сад", в ходе которой Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в сирийском Дейр-эз-Зоре."На фотографиях, собранных Моссадом внутри помещений в начала марта, были северокорейские рабочие. Само здание выглядело обычно, без каких-либо оборонительных вооружений", - сказал Перец в интервью газете The Jerusalem Post.Следует отметить, что в 2012 году в газете The New Yorker была опубликована статья, в которой проводились параллели между внешним видом ядерного объекта в Дейр-эз-Зоре и крупнейшим ядерным объектом КНДР – научно-исследовательским центром в Йонбене."У нас были разведданные, но позже возникли и дилеммы. Момент для авиаудара должен был быть основан на множестве аспектов. Один из них – если реактор был "горячим", как минимум на ближайшие 100 лет здоровью всех жителей вниз по Евфрату был бы нанесен непоправимый ущерб", - вспоминает он.Еще одним фактором, который следовало учитывать, была возможность утечки в СМИ информации об авиаударе, что настроило бы международное сообщество против израильской операции.Кроме Переца, Даган поделился фотографиями и с экс-премьером Эхудом Ольмертом, который вознамерился уничтожить реактор как можно скорее.Первая встреча с руководством страны по поводу необходимости принятия решения состоялась в апреле 2007 года. На ней присутствовали заместитель Переца Эфраим Снех, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Габи Ашкенази, начальник военной разведки генерал-майор Амос Ядлин, начальник ВВС генерал-майор Элиэзер Шкеди и начальник Моссада Меир Даган."На этой первой встрече я принял решение подготовиться ко всем вариантам. Но позже возникли и политические дилеммы: "Когда и как нам рассказать об этом нашим союзникам?" – признает Перец.Но 18 апреля в Израиль с рабочим визитом должен был прибыть глава Пентагона Роберт Гейтс и нельзя было допустить, чтобы он не был осведомлен об этом плане. Поэтому в Вашингтон вылетела делегация в составе Переца, Ядлина, военного секретаря министра обороны Израиля Эйтана Данго, начальника штаба премьер-министра Йорама Турбовича и дипломатического советника премьер-министра Шалома Тургемана."С Ядлином и Эйтаном Данго я поднялся в гостиничный номер Гейтса и поделился с ним всеми разведданными", - добавил Перец."Доктрина Бегина была с самого начала и остается такой же на сегодняшний день. Если бы операция не состоялась, у Сирии было бы ядерное оружие. И что еще хуже, оно было бы у Даеш, и это стало бы катастрофой", - констатировал экс-министр.Напомним, что 21 марта закончилась 10-летняя политика молчания, и израильские власти опубликовали материалы об операции "Фруктовый сад".