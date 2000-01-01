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Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 1936 года 21.03 18:37   MIGnews.com

Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 1936 года

Министр иностранных дел Британии уверен, что российский лидер использует ЧМ по футболу 2018 года, чтобы улучшить имидж страны.

Борис Джонсон во время своей речи в парламенте Британии, разделил мнение парламентария о том, что происходящее очень похоже на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер, пишет dailystar.

"Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное", - заявил глава МИД, и отметил, что было бы неправильно лишать сборную Англии по футболу участия в Чемпионате Мира, но безопасность фанатов очень важна.

Как известно, в среду, 21 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что МИД Великобритании обеспокоен безопасностью футбольных болельщиков на мундиале в РФ.

В начале марта Британия решила понизить уровень делегации, которая отправится на ЧМ в Россию. Решение было принято после того, как в Солсбери отравили семью Скрипалей.

Лондон утверждает, что вещество, разрабатывалось в Российской Федерации, но официальная Москва отрицает обвинения.
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