Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 1936 года
Министр иностранных дел Британии уверен, что российский лидер использует ЧМ по футболу 2018 года, чтобы улучшить имидж страны.
Борис Джонсон во время своей речи в парламенте Британии, разделил мнение парламентария о том, что происходящее очень похоже на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер, пишет dailystar.
"Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное", - заявил глава МИД, и отметил, что было бы неправильно лишать сборную Англии по футболу участия в Чемпионате Мира, но безопасность фанатов очень важна.
Как известно, в среду, 21 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что МИД Великобритании обеспокоен безопасностью футбольных болельщиков на мундиале в РФ.
В начале марта Британия решила понизить уровень делегации, которая отправится на ЧМ в Россию. Решение было принято после того, как в Солсбери отравили семью Скрипалей.
Лондон утверждает, что вещество, разрабатывалось в Российской Федерации, но официальная Москва отрицает обвинения.