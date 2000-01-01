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Нетаниягу: не дадим врагам завладеть ядерным оружием | Фото: Амос Бен Гершом, GPO21.03 18:02   MIGnews.com

Нетаниягу: не дадим врагам завладеть ядерным оружием

Израиль не позволит врагам получить ядерное оружие, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на фоне того, как правительство признало за собой ответственность за уничтожение ядерного объекта "Аль-Кибар" в сирийском Дейр-эз-Зоре в 2007 году.



"Израильское правительство, Армия обороны Израиля и Моссад не позволили Сирии развивать свой ядерный потенциал, за что заслуживают всяческого признания. Политика Израиля была и остается последовательной – не дать нашим врагам завладеть ядерным оружием", - написал глава правительства в своем Twitter.

Это стало его первым комментарием с того момента, как закончилась 10-летняя политика молчания, и израильские власти опубликовали материалы об операции "Фруктовый сад", во время которой был уничтожен ядерный реактор в Дейр-эз-Зоре 5 сентября 2007 года.
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