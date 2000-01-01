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Штаты требуют обнести посольство в Израиле 3-метровой стеной | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr21.03 16:44   MIGnews.com

Штаты требуют обнести посольство в Израиле 3-метровой стеной

Чтобы адаптировать здание, временно выделенное в Иерусалиме под посольство и офис посла США, Израиль должен выполнить основные работы по обеспечению безопасности и, что более важно, завершить строительство нового посольства к его открытию в мае.

Об этом в своем письме к министру финансов Моше Кахлону заявил генеральный директор израильского МИДа Юваль Ротем. В распоряжении издания Globes оказалась копия письма.

Напомним, что до того, как будет построено новое здание для посольства, оно будет находиться в здании, которое ныне используется в качестве консульства. Оно находится в столичном районе Мордот-Арнона, около перекрестка Тальпиот.

Со слов представителей Госдепа, которые недавно посетили консульство и встретились с израильскими властями, в их требования входит:

- возведение вокруг консульства стены высотой выше 3 метров, которая должна быть покрыта Иерусалимским камнем;
- строительство дороги для эвакуации сотрудников посольства, которая будет вести с южной стоянки гостиницы Diplomat и до перекрестка улиц Лейб-Яффо и Ашер Вайнер вдоль запада Мордот-Арнона.

Кроме того, отмечается, что запланированное строительство соответствует плану зонирования, по которому строилось консульство, но не соответствует плану для посольства. Ввиду того, что Госдеп может отказаться от этого плана, а на утверждение нового может понадобиться много времени, Ротем просит Кахлона выдал временное освобождение от разрешений на строительство.

В противном случае, пишет гендиректор МИДа, Израиль может не уложиться в срок и посольство не будет открыто в мае.
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