21.03 16:44 MIGnews.com

Штаты требуют обнести посольство в Израиле 3-метровой стеной

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Чтобы адаптировать здание, временно выделенное в Иерусалиме под посольство и офис посла США, Израиль должен выполнить основные работы по обеспечению безопасности и, что более важно, завершить строительство нового посольства к его открытию в мае.Об этом в своем письме к министру финансов Моше Кахлону заявил генеральный директор израильского МИДа Юваль Ротем. В распоряжении издания Globes оказалась копия письма.Напомним, что до того, как будет построено новое здание для посольства, оно будет находиться в здании, которое ныне используется в качестве консульства. Оно находится в столичном районе Мордот-Арнона, около перекрестка Тальпиот.Со слов представителей Госдепа, которые недавно посетили консульство и встретились с израильскими властями, в их требования входит:- возведение вокруг консульства стены высотой выше 3 метров, которая должна быть покрыта Иерусалимским камнем;- строительство дороги для эвакуации сотрудников посольства, которая будет вести с южной стоянки гостиницы Diplomat и до перекрестка улиц Лейб-Яффо и Ашер Вайнер вдоль запада Мордот-Арнона.Кроме того, отмечается, что запланированное строительство соответствует плану зонирования, по которому строилось консульство, но не соответствует плану для посольства. Ввиду того, что Госдеп может отказаться от этого плана, а на утверждение нового может понадобиться много времени, Ротем просит Кахлона выдал временное освобождение от разрешений на строительство.В противном случае, пишет гендиректор МИДа, Израиль может не уложиться в срок и посольство не будет открыто в мае.