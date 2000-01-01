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flickr/EU2017EE Estonian Presidency 21.03 13:24   MIGnews.com

Макрон предложил сделать французский "мировым языком"

Президент Франции Эммануэль Макро призвал франкоговорящие страны сделать французский "мировым языком".

Об этом он заявил вовремя встречи со студентами Французской академии в Париже.

"Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском языке. Французский должен стать языком завтрашнего дня", - цитирует издание Le Monde слова французского лидера.

Также Макрон подчеркнул, что его предложение не является "отголоском колониального прошлого".

"Необходимо отдать должное и другим языкам", — резюмировал президент, пообещав поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.
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