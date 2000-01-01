Макрон предложил сделать французский "мировым языком"
Президент Франции Эммануэль Макро призвал франкоговорящие страны сделать французский "мировым языком".
Об этом он заявил вовремя встречи со студентами Французской академии в Париже.
"Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском языке. Французский должен стать языком завтрашнего дня", - цитирует издание Le Monde слова французского лидера.
Также Макрон подчеркнул, что его предложение не является "отголоском колониального прошлого".
"Необходимо отдать должное и другим языкам", — резюмировал президент, пообещав поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.