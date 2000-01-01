21.03 13:05 MIGnews.com

Захави Ацбани ушел с радио

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Знаменитый и популярный израильский ведущий Натан Захави, более известный как Захави Ацбани заявил о том, что уходит с радио 103 FM.Захави, известный своими симпатиями к левым и своей ненавистью к Нетаниягу, объяснил свое решение “усталостью и нежеланием вещать вместе с трубадурами премьера”.Захави вел свое двухчасовое шоу в прайм-тайме эфира с перерывами с 1997 года. Его программа была посвящена новостям, политике и разговорам со слушателями - с многими из которых Захави ругался в случае, если его взгляды не совпадали с их. Из-за использования ненормативной лексики Захави несколько раз штрафовали и отстраняли от эфира.В посту, появившемся в facebook, Захави сообщает: “Вопреки желаниям владельцев и менеджеров радиостанции, я принял решение сделать перерыв, начиная с конца этого месяца. После того, как я освежусь и все обдумаю, я приму решение о том, продолжу ли я идти по этой дороге”.