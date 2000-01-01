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Скриншот с видео YouTube 21.03 14:52   MIGnews.com

Британский посол не поедет в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу не придет на встречу в российский МИД с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить дело Скрипаля. Об этом рассказали ТАСС в британской дипмиссии.

При этом в ведомстве не исключают возможность обсуждения отравления российского шпиона, но только "на рабочем уровне".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласило послов всех зарубежных государств в Москве на встречу, главной темой которой будет обсуждение дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Яблоком раздора" между Великобританией и Россией стало отравление в пригороде Лондона бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, сотрудничавшего в 90-х с британскими спецслужбами, и его дочери Юлии. По мнению правительства Терезы Мэй, за его отравлением стоит РФ, поскольку при покушении на Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество под названием "Новичок", которое разрабатывалось в военных целях в 70-х годах правительством СССР. Со своей стороны в Кремле отрицают свою причастность к инциденту, заявляя, что все обвинения в своей адрес являются беспочвенными.

Впоследствии Соединенное королевство объявило о высылке 23 дипломатов РФ и заявило, что будет бороться с незаконно нажитыми активами российских олигархов на своей территории. В России ответили теми же методами.
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