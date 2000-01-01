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Кац: уничтожение ядерного реактора - чёткий посыл Ирану 21.03 12:32   MIGnews.com

Кац: уничтожение ядерного реактора - чёткий посыл Ирану

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац прокомментировал рассекреченную операцию по уничтожению ядерного реактора в Сирии. В среду, 21 марта, на своей странице в Twitter, депутат Кнессета написал:

"Смелое решение израильского правительства почти 11 лет назад уничтожить ядерный реактор в Сирии и последовавшая за этим успешная операция - чёткий посыл. Его смысл таков: Израиль никогда не допустит, чтобы такие страны, как Иран, несущие угрозу существования нашему государству, обзавелись ядерным оружием".

Часами ранее Израиль опубликовал материалы об атаке против сирийского ядерного реактора в Дейр эз-Зур 5 сентября 2007 года. Миссия известна под названием Operation Orchard.

Многие депутаты Кнессета позитивно отозвались об уничтожении ядерного реактора, поддержав израильское правительство в этом решении.
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