Мьянма осталась без президента - он ушел отдохнуть
Президент Мъянмы Тхин Чжо подав в отставку, чтобы отдохнуть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление на странице президентской администрации в Facebook .
В сообщении поясняется, что глава государства подал в отставку из желания отдохнуть от исполнения своих обязанностей.
Отмечается, что теперь исполнять обязанности лидера страны будет вице-президент Мьин Шве. Агентство также отмечает, что незадолго ухода Тхин со своего поста, о своем увольнении объявил и спикер нижней палаты Парламента Мьянмы Вин Мьин. При этом он свое решение ничем не мотивировал. Оба политика заняли свои должности в марте 2016 года.