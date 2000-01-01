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Скриншот с видео 22.03 00:03   MIGnews.com

Мьянма осталась без президента - он ушел отдохнуть

Президент Мъянмы Тхин Чжо подав в отставку, чтобы отдохнуть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление на странице президентской администрации в Facebook .

В сообщении поясняется, что глава государства подал в отставку из желания отдохнуть от исполнения своих обязанностей.

Отмечается, что теперь исполнять обязанности лидера страны будет вице-президент Мьин Шве. Агентство также отмечает, что незадолго ухода Тхин со своего поста, о своем увольнении объявил и спикер нижней палаты Парламента Мьянмы Вин Мьин. При этом он свое решение ничем не мотивировал. Оба политика заняли свои должности в марте 2016 года.
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