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В Польше считают, что в ЕС дефицит демократии 21.03 12:09   MIGnews.com

В Польше считают, что в ЕС дефицит демократии

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что в Евросоюзе нет правового равенства стран. Об этом сказал глава польского МИД Яцек Чапутович, комментируя запуск Еврокомиссией (ЕК) процедуры лишения права голоса в Совете ЕС.

"Дефицит демократии в ЕС – это очевидность, которая уже имеет свои последствия… ЕС может быть сильным только с помощью поддержки своих стран", - заявил он, выступая с программной речью в сейме страны.

Также Чапутович отметил, что "неравенство стран в области права" разрушает единство ЕС.

Кроме того, министр также напомнил, что в соответствии с уставными документа, Европейский союз должен действовать только в рамках своей компетенции, которые были предоставлены ему странами-членами, а все вопросы, не подпадающие под ее юрисдикцию, являются суверенными делами членов ЕС.

Напомним, в декабре 2017 года ЕК запустила процедуру лишения Польши права голоса в Совете Евросоюза в связи с нарушением польским государством принципов верховенства права. В исполнительной коллегии считают, что все принятые законы Варшавой в рамках судебной реформы, предоставляют ей контроль над судебной системой.
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