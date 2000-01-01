21.03 12:09 MIGnews.com

В Польше считают, что в ЕС дефицит демократии

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Комментарии

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что в Евросоюзе нет правового равенства стран. Об этом сказал глава польского МИД Яцек Чапутович, комментируя запуск Еврокомиссией (ЕК) процедуры лишения права голоса в Совете ЕС."Дефицит демократии в ЕС – это очевидность, которая уже имеет свои последствия… ЕС может быть сильным только с помощью поддержки своих стран", - заявил он, выступая с программной речью в сейме страны.Также Чапутович отметил, что "неравенство стран в области права" разрушает единство ЕС.Кроме того, министр также напомнил, что в соответствии с уставными документа, Европейский союз должен действовать только в рамках своей компетенции, которые были предоставлены ему странами-членами, а все вопросы, не подпадающие под ее юрисдикцию, являются суверенными делами членов ЕС.Напомним, в декабре 2017 года ЕК запустила процедуру лишения Польши права голоса в Совете Евросоюза в связи с нарушением польским государством принципов верховенства права. В исполнительной коллегии считают, что все принятые законы Варшавой в рамках судебной реформы, предоставляют ей контроль над судебной системой.