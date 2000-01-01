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`Следует отдать должное Ольмерту` 21.03 11:38   MIGnews.com

"Следует отдать должное Ольмерту"

Политики и правых, и левых партий выразили свое уважение той энергии и целеустремленности, которую проявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в момент, когда надо было принимать решение об атаке против сирийского ядерного реактора.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: “Поздравления бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту в связи с его решением уничтожить сирийский ядерный реактор. Операция и ее успех дали понять , что Израиль никогда и никому не позволит угрожать его существованию ядерным оружием. Сегодня, подводя итоги, нужно отдать Ольмерту должное за его роль в уничтожении ядерного реактора”.

Ранее в израильской прессе сообщалось, что президент США Джордж Буш отказался от американского участия в операции и потребовал “разрешения проблемы дипломатическим путем”. Когда Ольмерт ему на это сказал, что Израиль будет вынужден уничтожить сирийский реактор самостоятельно Буш в гневе бросил телефонную трубку.

Глава оппозиции Ицхак Герцог заявил: “Сегодня, после снятия запрета на публикацию, я могу сказать, что мне выпала честь быть одним из десяти членов военно-политического кабинета во главе с Эхудом Ольмертом, принявших это историческое решение. я считаю необходимым поблагодарить ВВС Израиля, солдат ЦАХАЛа, Моссад и Шабак, начальника генштаба, министра обороны и в особенности премьер-министра Эхуда Ольмерта, который продемонстрировал впечатляющее и мужественное лидерство в процессе принятия этого решения”.
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