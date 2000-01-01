21.03 10:46 MIGnews.com

Сеул хочет провести переговоры с Пхеньяном на высоком уровне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сеул хочет встретиться с Пхеньяном, чтобы обсудить детали предстоящей встречи президента Юга Мун Чжэ Ина и лидера Севера Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гема.Встреча двух глав корейский республик должна состояться в следующем месяце в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. Ожидается, что после нее северокорейский председатель встретится с президентом США Дональдом Трампом.По данным южнокорейского агентства Ренхап, предложение о предварительной встречи поступило в среду, 21 марта, на втором заседании комитета по подготовке встречи двух лидеров в резиденции президента Южной Кореи.