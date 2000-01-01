Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: pixabay.com 21.03 10:46   MIGnews.com

Сеул хочет провести переговоры с Пхеньяном на высоком уровне

Сеул хочет встретиться с Пхеньяном, чтобы обсудить детали предстоящей встречи президента Юга Мун Чжэ Ина и лидера Севера Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гема.

Встреча двух глав корейский республик должна состояться в следующем месяце в демилитаризованной зоне, в пункте переговоров Пханмунджом. Ожидается, что после нее северокорейский председатель встретится с президентом США Дональдом Трампом.

По данным южнокорейского агентства Ренхап, предложение о предварительной встречи поступило в среду, 21 марта, на втором заседании комитета по подготовке встречи двух лидеров в резиденции президента Южной Кореи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Илон Маск назвал Израиль технологической державой
10:40
Барак: мне не нравились апокалиптические настроения Ольмерта
10:25
Ливни гордится своим участием в решении уничтожить реактор
09:52
Только Эхуд Барак выступил против удара по реактору
09:37
ЕС: Палестины не может быть без Газы
09:22
Сирийский фотокор получил $120 тыс. за снимок коллеги
09:19
Пенсии четверти миллиона израильтян будут урезаны
08:52
Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров
08:21
МО РФ: Эвакуация мирных жителей Восточной Гуты продолжается
08:05
Лапид предложил Бени Ганцу второе место в списке Еш Атид
08:01
Солдат ЦАХАЛа случайно застрелил сослуживца
07:52
Удар по реактору: Либерман намекнул на колебания Барака
07:50
Меркель – Израилю: отказ от ядерной сделки приведет к войне
07:19
Барак об ударе по реактору: срочная и опасная операция
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus