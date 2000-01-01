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21.03 10:40   MIGnews.com

Барак: мне не нравились апокалиптические настроения Ольмерта

Бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак объяснил свою позицию относительно планов подготовки удара по сирийскому реактору летом 2007 года.

В интервью радио КАН Барак указал на то, что вступил в должность министра обороны за два месяца до атаки против сирийского реактора и через два месяца после того, как было принято решение об его уничтожении.

Барак вспоминает: “На одном из заседаний я услышал апокалиптические описания в дискуссии… Мне не нравилась эта апокалиптическая атмосфера...атмосфера угрозы уничтожения и упоминания о Европе 1938 года. Сначала надо было все продумать - но Ольмерту удалось увлечь все правительство за собой”.

Барак утверждает, что он представлял лишь “балансирующий голос в правительстве”: “Я требовал время для размышлений для передышки. Я сказал им: ну, запустят реактор, дальше что - вы соберете вещички и уедете из Израиля?”

По словам Барака, он “не давал рекомендаций не атаковать реактор”, а лишь указал на риски этой акции”. Он сказал про бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, написавшего в книге своих воспоминаний о противодействии Барака сирийской атаке: “Ольмерт выстроил лживую историю, под которой нет никаких оснований. Это такая история обо мне, которая устраивает его мутную и извращенную душонку. Эта история также глупа и невероятна”.
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