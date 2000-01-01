21.03 10:50 MIGnews.com

Илон Маск назвал Израиль технологической державой

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассказал о встрече с Илоном Маском во время выступления на конференции "Негев-2018" в Димоне. В ходе совей речи, глава израильского правительства назвал Маска "гением".Нетаниягу поведал, что канадско-американский инженер высоко оценил израильские технологические инновации."Сегодня утром, перед тем, как приехать сюда, я встретился с Илоном Маском, провидцем, возможно, крупнейшим технологическим провидцем нашего времени. Он гений.Он сказал мне, что Израиль – это технологическая держава, что он ценит то, что мы делаем здесь. Не зная, что я приеду сюда, он сказал: «Негев может обеспечить все ваши энергетические потребности. Негев - энергетическое будущее Израиля. Вы можете установить здесь солнечные батареи, которые дадут вам больше энергии, чем вам нужно, чем вам может понадобиться. Чистой энергии. Если только вы этого захотите.И я говорю вам - я хочу этого. Я хочу полный жизни, процветающий и развивающийся Негев. Мы будем продолжать развивать его, как никогда раньше в истории Израиля", - резюмировал глава израильского правительства.