21.03 10:25 MIGnews.com

Ливни гордится своим участием в решении уничтожить реактор

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В среду, 21 марта в Израиле был снят запрет на распространение информации об уничтожении ЦАХАЛом ядерного реактора в Сирии в сентябре 2007 года.Ципи Ливни, в 2007 году министр иностранных дел Израиля и исполняющая обязанности премьер-министра ("мемалат маком") в дни, когда был уничтожен сирийский ядерный реактор: "Одиннадцать лет назад премьер-министр в то время Эхуд Ольмерт, пригласил меня к себе и показал разведывательную информацию о ядерном реакторе, который строили в Сирии. Спустя несколько месяцев после этой встречи, в сентябре 2007 года вновь состоялось совещание с участием премьер-министра, министра обороны и с моим, как министра иностранных дел, на котором обсуждались возможные способы действий против сирийского реактора. Мы приняли решение о бомбардировке реактора, и реактор Асада был уничтожен в ту же ночь. Помню, как находилась в минуты операции по уничтожению сирийского реактора на командном пункте в Кирие, в Тель-Авиве, вместе с начальником генерального штаба ЦАХАЛа и с командующим ВВС Израиля. Ежеминутно поступала информация о продвижении операции, об успешном уничтожении реактора, а затем - о благополучном возвращении всех наших самолетов домой.Помню, когда одиннадцать лет назад я вышла после успешного окончания операции из бункера, то посмотрела на тихое небо над Тель-Авивом и подумала о том, что это была необходимая, справедливая операция, которую мы провели ради того, чтобы отдалить глобальную войну в регионе и сохранить для народа Израиля мирное небо над головой. Операция по уничтожению сирийского ядерного реактора - одно из важнейших решений со стратегической точки зрения, необходимых для обеспечения безопасности нашей страны, которое было принято за последние десятилетия. Надо отдать должное всем, кто имел мужество принять и выполнить это решение - и премьер-министру Ольмерту, и министру обороны, всем профессионалам, которые блестяще провели эту операцию: ЦАХАЛу, ВВС, всем структурам, которые участвовали в подготовке и в проведении этой акции. Все было сделано тихо, профессионально, без лишних слов, без самопиара. Операция по уничтожению реактора была проведена на самом высоком профессиональном уровне, и за прошедшие одиннадцать лет, до сегодняшнего дня, никто из участников этого важного события не обмолвился о нем ни единым словом.Сегодня могу с гордостью сказать, что мне выпала большая честь принимать участие в решении об уничтожении сирийского реактора. Я горжусь этим и благодарю всех, кто участвовал в подготовке и в проведении операции. Уверена, что без ядерного реактора режима Асада наш регион стал более безопасным. Так и надо действовать: спокойно, ответственно, решительно. Не болтать, а делать то, что необходимо для обеспечения безопасности страны".