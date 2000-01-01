Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ливни гордится своим участием в решении уничтожить реактор 21.03 10:25   MIGnews.com

Ливни гордится своим участием в решении уничтожить реактор

В среду, 21 марта в Израиле был снят запрет на распространение информации об уничтожении ЦАХАЛом ядерного реактора в Сирии в сентябре 2007 года.

Ципи Ливни, в 2007 году министр иностранных дел Израиля и исполняющая обязанности премьер-министра ("мемалат маком") в дни, когда был уничтожен сирийский ядерный реактор: "Одиннадцать лет назад премьер-министр в то время Эхуд Ольмерт, пригласил меня к себе и показал разведывательную информацию о ядерном реакторе, который строили в Сирии. Спустя несколько месяцев после этой встречи, в сентябре 2007 года вновь состоялось совещание с участием премьер-министра, министра обороны и с моим, как министра иностранных дел, на котором обсуждались возможные способы действий против сирийского реактора. Мы приняли решение о бомбардировке реактора, и реактор Асада был уничтожен в ту же ночь. Помню, как находилась в минуты операции по уничтожению сирийского реактора на командном пункте в Кирие, в Тель-Авиве, вместе с начальником генерального штаба ЦАХАЛа и с командующим ВВС Израиля. Ежеминутно поступала информация о продвижении операции, об успешном уничтожении реактора, а затем - о благополучном возвращении всех наших самолетов домой.

Помню, когда одиннадцать лет назад я вышла после успешного окончания операции из бункера, то посмотрела на тихое небо над Тель-Авивом и подумала о том, что это была необходимая, справедливая операция, которую мы провели ради того, чтобы отдалить глобальную войну в регионе и сохранить для народа Израиля мирное небо над головой. Операция по уничтожению сирийского ядерного реактора - одно из важнейших решений со стратегической точки зрения, необходимых для обеспечения безопасности нашей страны, которое было принято за последние десятилетия. Надо отдать должное всем, кто имел мужество принять и выполнить это решение - и премьер-министру Ольмерту, и министру обороны, всем профессионалам, которые блестяще провели эту операцию: ЦАХАЛу, ВВС, всем структурам, которые участвовали в подготовке и в проведении этой акции. Все было сделано тихо, профессионально, без лишних слов, без самопиара. Операция по уничтожению реактора была проведена на самом высоком профессиональном уровне, и за прошедшие одиннадцать лет, до сегодняшнего дня, никто из участников этого важного события не обмолвился о нем ни единым словом.

Сегодня могу с гордостью сказать, что мне выпала большая честь принимать участие в решении об уничтожении сирийского реактора. Я горжусь этим и благодарю всех, кто участвовал в подготовке и в проведении операции. Уверена, что без ядерного реактора режима Асада наш регион стал более безопасным. Так и надо действовать: спокойно, ответственно, решительно. Не болтать, а делать то, что необходимо для обеспечения безопасности страны".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Илон Маск назвал Израиль технологической державой
10:46
Сеул хочет провести переговоры с Пхеньяном на высоком уровне
10:40
Барак: мне не нравились апокалиптические настроения Ольмерта
09:52
Только Эхуд Барак выступил против удара по реактору
09:37
ЕС: Палестины не может быть без Газы
09:22
Сирийский фотокор получил $120 тыс. за снимок коллеги
09:19
Пенсии четверти миллиона израильтян будут урезаны
08:52
Экс-глава Моссада создал свою команду из 30 лучших хакеров
08:21
МО РФ: Эвакуация мирных жителей Восточной Гуты продолжается
08:05
Лапид предложил Бени Ганцу второе место в списке Еш Атид
08:01
Солдат ЦАХАЛа случайно застрелил сослуживца
07:52
Удар по реактору: Либерман намекнул на колебания Барака
07:50
Меркель – Израилю: отказ от ядерной сделки приведет к войне
07:19
Барак об ударе по реактору: срочная и опасная операция
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus