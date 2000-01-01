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flickr 21.03 12:46   MIGnews.com

Госдеп: Тиллерсон посетит Москву в апреле

Госдеп США официально подтвердил планы госсекретаря Рекса Тиллерсона приехать в Москву в апреле и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В Госдепе отметили, что изначально Тиллерсон поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что визит госсекретаря в Москву запланирован на 12 апреля.

Ранее о возможной поездке Тиллерсона в Россию сообщили СМИ. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердить эту информацию отказалась, удивившись очередной утечке "чувствительной информации из Вашингтона".

Также сообщалось, что глава госдепа не поедет в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов НАТО, намеченную на 5-6 апреля. Вместо этого он останется в США для того, чтобы вместе с президентом Дональдом Трампом принять китайского лидера Си Цзиньпина.
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