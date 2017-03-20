21.03 08:22 MIGnews.com

Израиль разворачивает систему ПРО "Праща Давида"

הצצה למערכת "שרביט קסמים" שבקרוב תתחיל להגן על ישראל; ובינתיים ראש מערך ההגנה האווירית חושף פרטים על יירוט החץ >> https://t.co/px7phS0I9b pic.twitter.com/YO6U4LapKW — חדשות 2 (@Channel2News) March 20, 2017

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Батарея системы ПРО “Праща Давида” будет поставлена на боевое дежурство в течение ближайших двух недель заявил бригадный генерал Цвика Хаимович, глава командования противовоздушной обороны ВВС ЦАХАЛа.“Праща Давида” является “средним уровнем” в многоуровневой системе ПРО ЦАХАЛа. На нижнем уровне стоят ПРО “Железный купол”, на верхнем, для защиты от баллистических ракет - различные модификации Arrow.Хаимович заявил: “Праща Давида” дает нам большие возможности и делает нашу защиту более эффективной. Но таких средств никогда не бывает достаточно. Это никогда не бывает герметичным”.Узи Рубин, эксперт по ПРО, и человек, которого считают “отцом” программы Arrow говорит: “Одна из угроз против нас - тяжелые ракеты, не катюши и не Грады, действующие на дальности до 40 км, но штуки, которые летят на несколько сотен километров. Речь идет об иранских Фатех 110 и сирийских М600. Есть также тип зенитных ракет, которые может перехватывать “Праща Давида”.Дальность Фатех 110 и М600 составляет 300 км, и они покрывают практически всю территорию Израиля. Они слишком велики для “Железного купола” и ниже возможностей Arrow. Именно эту “дыру” закроет “Праща Давида”.