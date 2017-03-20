Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль разворачивает систему ПРО `Праща Давида` 21.03 08:22   MIGnews.com

Израиль разворачивает систему ПРО "Праща Давида"

Батарея системы ПРО “Праща Давида” будет поставлена на боевое дежурство в течение ближайших двух недель заявил бригадный генерал Цвика Хаимович, глава командования противовоздушной обороны ВВС ЦАХАЛа.




“Праща Давида” является “средним уровнем” в многоуровневой системе ПРО ЦАХАЛа. На нижнем уровне стоят ПРО “Железный купол”, на верхнем, для защиты от баллистических ракет - различные модификации Arrow.

Хаимович заявил: “Праща Давида” дает нам большие возможности и делает нашу защиту более эффективной. Но таких средств никогда не бывает достаточно. Это никогда не бывает герметичным”.

Узи Рубин, эксперт по ПРО, и человек, которого считают “отцом” программы Arrow говорит: “Одна из угроз против нас - тяжелые ракеты, не катюши и не Грады, действующие на дальности до 40 км, но штуки, которые летят на несколько сотен километров. Речь идет об иранских Фатех 110 и сирийских М600. Есть также тип зенитных ракет, которые может перехватывать “Праща Давида”.

Дальность Фатех 110 и М600 составляет 300 км, и они покрывают практически всю территорию Израиля. Они слишком велики для “Железного купола” и ниже возможностей Arrow. Именно эту “дыру” закроет “Праща Давида”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:55
В 2016 году ШАБАК предотвратил 16 атак шахидов
08:21
Утверждено строительство самого высокого здания в Израиле
08:05
Глава ФБР подтвердил, что Обама приказал следить за Трампом
07:39
Штаты помогли восстановить страницу ФАТХ в Facebook
07:22
США запретили брать на борт самолета электронные приборы
07:10
Башар Асад надеется, что Путин повлияет на Либермана
06:12
Арестованы ортодоксы, протестовавшие против призыва в армию  
05:55
Украина не пустит на Евровидение конкурсантку из России
04:05
Президент Uber Джефф Джонс обиделся и ушел в отставку
03:12
Вор-неудачник застрял в витрине ограбленного магазина
02:22
Ученые назвали эффективные природные антибиотики
01:44
В красном наряде и на шпильках: яркий образ Мелании Трамп
00:22
Петух-гигант шокировал и напугал пользователей соцсетей  
23:16
Алла Пугачева готовится к свадьбе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus