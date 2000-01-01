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Глава ФБР подтвердил, что Обама приказал следить за Трампом 21.03 08:05   MIGnews.com

Глава ФБР подтвердил, что Обама приказал следить за Трампом

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что президент Барак Обама отдал приказ о расследовании связей Дональда Трампа с российским правительством во время предвыборной кампании.

Коми заявил, что у него “нет информации”, которая поддержала бы твиты Трампа о том, что его телефоны прослушивались.

Утверждения Трампа расследуются ФБР совместно с департаментом юстиции. По словам Коми, речь идет о “сложном” расследовании, и он не может сказать, когда оно будет закончено.

Представитель Обамы ранее заявил, что заявления Трампа - “просто ложь”.

Коми также сообщил, что представители американской разведки пришли к выводу о том, что русские “ненавидят” Хиллари Клинтон, и Россия сфокусировалась на том, чтобы причинить максимальный ущерб ее кампании.

Либеральная пресса, схватившись за ту часть заявления в Коми, в котором он отрицает прослушку телефонов, забывает о том, что Коми подтвердил суть утверждений Трампа: лица, действовавшие по приказу Обамы открыли следствие, а затем слили полученные ими материалы в прессу в дружественные СМИ с целью подорвать предвыборную кампанию Трампа.

По данным Circa News, ФБР мониторил компьютерный сервер Башни Трампа в Нью-Йорке, используя при этом “традиционные методы”. Другими словами, ФБР перехватывали коммуникации Трампа, что мало чем отличается от прослушивания телефонов.
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