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США запретили брать на борт самолета электронные приборы 21.03 07:22   MIGnews.com

США запретили брать на борт самолета электронные приборы

Администрация Безопасности на Транспорте США (TSA) ввела запрет для представителей 13 государств брать на борт самолетов любые электронные приборы по размеру большие, чем смартфон.

Запрет распространяется на лэптопы, iPad, планшеты, Kindle, камеры и т.п. Указанные предметы позволено перевозить в багаже.

Заперт является конфиденциальным. Запертом затронуты такие перевозчики, как Saudia Airlines, Arik Air, Egyptair, Emirates, Ethiopian, Lome, Etihad, Kuwait Airways, Qatar Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, Turkish Airlines и Royal Jordanian.

Заперт распространяется на аэропорты Каира, Аммана, Кувейта, Дохи, Касабланки, Джедды, Мекки, Стамбула и Абу-Даби.

Мера введена в действие с 21 марта.
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