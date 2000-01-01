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Исраэль Кац о забастовках в Хайфском и Ашдодском портах | Фото: Thinkstock22.03 03:20   MIGnews.com

Исраэль Кац о забастовках в Хайфском и Ашдодском портах

Министр транспорта Исраэль Кац прокомментировал забастовки в Хайфском и Ашдодском портах во вторник, 21 марта.

"Эре угроз и попыток добиться силой того, что другие не получают потому что кто-то захватил "пульт управления", пришёл конец. Внезапная забастовка, которую провели сегодня работники Хайфского и Ашдодского портов, не приведет ни к каким компромиссам или уступкам. Пришло время создать новый стандарт отношений в государстве Израиль, чтобы всем стало ясно, что добиться желаемого силой, за счёт интересов общества, невозможно. В том числе я говорю и о монополиях", - заявил министр транспорта.

Кац подчеркнул, что новые порты - это необратимый факт. "Их функционирование приведет к снижению цен на товары в государстве Израиль. Благодаря им появятся сотни тысяч новых рабочих мест. Наша страна станет международным центром морских перевозок", - сказал министр.

Исраэль Кац также заявил, что Минтранс разработал программу интеграции сети израильской железной дороги в региональную железнодорожную сеть. "Это станет прологом к исторической революции, и никто ни по какой причине не сможет вновь наложить свою руку на "пульт управления", дабы не допустить строительства новых портов", - резюмировал министр транспорта Исраэль Кац.
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