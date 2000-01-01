22.03 07:49 MIGnews.com

Жана-Клод Юнкер "яростно" прокомментировал Brexit

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После того как Тереза Мэй назвала дату, когда она будет ссылаться на процесс по статье 50, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с резкими комментариями.Ярость разразилась среди евроскептиков после того, как Жан-Клод Юнкер похвастался, как жестко Британия будет наказана и что никто другой не захочет покидать ЕС. Он сказал, что государства-члены снова "влюбились" друг в друга, и это обеспечит выживание Брюссельского клуба.Газета Bild am Sonntag задала Юнкеру вопрос о том, не беспокоит ли его возможный выход других государств-членов ЕС после примера Великобритании, на что он ответил: "Нет. Пример Великобритании заставит всех понять, что не стоит покидать ЕС".Он добавил: "Напротив, оставшиеся государства-члены снова влюбляются друг в друга и возобновляют свои обеты с Европейским союзом".Далее Юнкер отметил, что Великобритании "нужно будет привыкнуть к тому, что к ней будут относиться не ка как к члену". Он добавил: "В Европе вы едите то, что на столе, или не садитесь за стол".Напомним, что что саммит ЕС по вопросам Brexit назначен на 29 апреля. Ожидается, что на этом собрании участники смогут обсудить директивы для переговоров по Brexit.Ранее закон о выходе государства из Евросоюза приняли две палаты британского парламента и одобрила королева. Премьер-министр Тереза Мэй должна будет запустить процедуру 29 марта. Процесс продлится до 2019 года.