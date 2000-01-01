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22.03 07:15   MIGnews.com

Турция недовольна заявлением главы разведки Германии

Турция во вторник, 21 марта, вызвала одного из лучших дипломатов из посольства Германии после того, как глава службы разведки Германии заявил на прошлых выходных, что он не уверен, что мусульманский священнослужитель, скрывающийся в США, стоит за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции в июле прошлого года.

В своем заявлении министерство иностранных дел Турции заявило, что комментарии главы ФРСГ Бруно Кала, опубликованные в субботу в журнале Der Spiegel, показали "толерантное и протекционистское отношение" к тому, что Анкара называет "террористической организацией Гюльенистов".

Министерство иностранных дел Турции заявило, что оно вызвало временного поверенного в делах в Берлине, высшего по рангу дипломата, который обычно исполняет обязанности посла, если его нет.
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