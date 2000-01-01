21.03 18:49 MIGnews.com

ООН призвала стороны готовиться к переговорам по Сирии

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Посредник Организации Объединенных Наций призвал воюющие стороны Сирии быть готовыми к обсуждению основных политических вопросов в ходе следующего раунда переговоров, начинающегося в четверг, 23 марта. Ожидается, что мирные переговоры продлятся до 1 апреля, как сообщила во вторник, 21 марта, пресс-секретарь ООН.В ходе переговоров основное внимание будет уделено четырем вопросам "параллельно" - руководству, конституционным изменениям, выборам и контртеррористическим мерам, как заявила пресс-секретарь ООН Алессандра Веллуччи в заявлении, зачитанном на брифинге ООН в Женеве.Посланник ООН в Сирии Стаффан Де Мистура, который только что провела переговоры в Эр-Рияде, собирается посоветоваться с официальными лицами в Москве и Анкаре, прежде чем вернуться на новый раунд переговоров в Женеву, отметила в своем сообщении Алессандра Веллуччи.