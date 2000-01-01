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Фото: Хаим Цах, GPO 21.03 21:21   MIGnews.com

Нетаниягу: "За 25 лет дружбы мы достигли с КНР многого"

Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.

Премьер-министр Нетаниягу сказал: "За 25 лет дружбы мы проделали долгий путь в области технологического сотрудничества, развития экономических возможностей, улучшения уровня жизни, и это всё происходит в реальности.
Думаю, что это важное послание не только для наших народов, но и для народов мира".

В ответном слове председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей отметил, что население Израиля составляет только 8 миллионов человек, но Израиль является ведущим мировым лидером в области технологии.

Фото: Хаим Цах, GPO
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