21.03 21:21 MIGnews.com

Нетаниягу: "За 25 лет дружбы мы достигли с КНР многого"

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Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.Премьер-министр Нетаниягу сказал: "За 25 лет дружбы мы проделали долгий путь в области технологического сотрудничества, развития экономических возможностей, улучшения уровня жизни, и это всё происходит в реальности.Думаю, что это важное послание не только для наших народов, но и для народов мира".В ответном слове председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей отметил, что население Израиля составляет только 8 миллионов человек, но Израиль является ведущим мировым лидером в области технологии.