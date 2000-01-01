Нетаниягу: "За 25 лет дружбы мы достигли с КНР многого"
Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном.
Премьер-министр Нетаниягу сказал: "За 25 лет дружбы мы проделали долгий путь в области технологического сотрудничества, развития экономических возможностей, улучшения уровня жизни, и это всё происходит в реальности.
Думаю, что это важное послание не только для наших народов, но и для народов мира".
В ответном слове председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей отметил, что население Израиля составляет только 8 миллионов человек, но Израиль является ведущим мировым лидером в области технологии.