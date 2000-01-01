21.03 20:55 MIGnews.com

Евросоюз проведет саммит по Brexit 29 апреля

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Председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал представителям СМИ, что саммит ЕС по вопросам Brexit (лишение Британии членства союза) назначен на 29 апреля.Ожидается, что на этом собрании участники смогут обсудить директивы для переговоров по Brexit.Напомним, ранее закон о выходе государства из Евросоюза приняли две палаты британского парламента и одобрила королева. Премьер-министр Тереза Мэй должна будет запустить процедуру 29 марта.Процесс продлится до 2019 года.Летом прошлого года в ходе референдума большая часть жителей Великобритании высказалась за выход из состава Евросоюза. Это повергло в шок многих политических экспертов, которые прогнозировали, что Британия все же останется в ЕС.