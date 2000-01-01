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Британия последует примеру США: запрет гаджетов в самолетах | Фото: Thinkstock21.03 20:18   MIGnews.com

Британия последует примеру США: запрет гаджетов в самолетах

Великобритания намерена запретить пассажирам перевозить большинство электронных устройств на рейсах из некоторых стран Ближнего Востока, как сообщило во вторник, 21 марта, издание Sky News. Ранее аналогичные меры были введены в Соединенных Штатах.

Соединенные Штаты ввели ограничения в самолетах на электронные устройства, которые больше по размеру, чем сотовые телефоны. Ограничения распространяются на рейсы, прибывающие из 10 аэропортов преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и в Северной Африки во вторник, 21 марта, в ответ на неопределенные угрозы безопасности.

Sky News сообщает, что детали британского запрета, который может отличаться от мер, предпринятых США, возможно, будут подтверждены позднее во вторник, 21 марта, согласно источникам из служб безопасности.

Британское правительство на данный момент никак не прокомментировало сообщения об ограничениях.
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