21.03 19:20 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу с председателем КНР Си Цзиньпином

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В Пекине состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем КНР Си Цзиньпином.Премьер-министр Нетаниягу сказал:"Я рад снова быть здесь, в Пекине, и снова видеть Вас, господин председатель. Я хочу поблагодарить Вас за исключительный приём, оказанный Вами и Вашим правительством мне и нашей делегации, включающей четырёх министров.Мы подписали множество соглашений, но я думаю, что Ваше решение о расширении партнерства между Китаем и Израилем в области инноваций несомненно является необыкновенно важным для нас, и я считаю, что благодаря нашему сотрудничеству, оно также важно и для Китая.Мы восхищены возможностями Китая, его положением на мировой арене, его историей. Мы всегда считали, что Израиль может быть партнёром, младшим, но вместе с тем идеальным партнёром Китая в разработке разнообразных технологий, изменяющих качество и продолжительность нашей жизни, улучшающих наше здоровье, питьевую воду, пищу, молоко и многое другое.Огромные и быстрые изменения претерпевают технологии, лидерство в которых принадлежит Израилю, и мы считаем, что можем сотрудничать в этой сфере.Мы знаем, что у вас есть великие ученые, крупные промышленники, большие возможности, и мы считаем, что работая вместе, мы сможем улучшить будущее не только для наших народов, но и для всего человечества".