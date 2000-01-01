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flickr 21.03 16:23   MIGnews.com

Администрация Трампа думает о мире без ядерного оружия

Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит вопрос о том, подтвердят ли Соединенные Штаты мир без ядерного оружия в качестве своей цели в рамках переоценки ядерной политики США. Об этом заявил во вторник, 21 марта, главный советник по ядерной политике Белого дома.

Кристофер Форд, старший директор Совета по оружию массового уничтожения и контрраспространению Совета национальной безопасности, заявил на конференции по ядерной политике, что в обзоре ядерной политики будет рассмотрен вопрос о том, "является ли мир без ядерного оружия реалистичной целью".
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