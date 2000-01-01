21.03 16:25 MIGnews.com

Моссад: "Иран остается главной угрозой для Израиля"

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Генеральный директор Моссада Йоси Коэн сообщил во вторник утром, 21 января, о позиции Израиля в отношении Ирана, и заявил, что "до тех пор, пока существует нынешняя администрация с ядерным соглашением или без него, Иран будет и впредь оставаться главной угрозой для Израиля"."США были и остаются сверхдержавой, новое умное слово - гибридная стратегия. Идея состоит в том, чтобы одновременно применять различные меры на разных уровнях", - добавил Коэн.На конференции в академическом колледже Нетании в память о бывшем руководителе Моссада Меире Дагане Коэн также обратился к другим регионам по всему Израилю и сказал, что "учреждение безопасности должно сосредоточиться на врагах в нашем регионе и глубже изучить их, чтобы одолеть их при необходимости, и это потребуется"."Ближний Восток - наш родной край, поэтому мы должны быть знакомы со всем регионом. Нам нужно создать договоры, определить взаимные интересы с партнерами и даже с врагами на определенном уровне", - заключил Коэн.Ранее начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот выступил на конференции и сказал, что израильские военные работают над обеспечением безопасности северной границы страны, но предупредил, что поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хизбалла" в Ливане стала самой большой проблемой для безопасности Израиля."Мы успешно сохраняем нашу северную границу, сохраняя наши интересы на севере, и не давая террористическим группировкам набирать силу или приобретать современное оружие", - сказал Эйзенкот."Хизбалла является проблемой номер один, стоящей перед ЦАХАЛом", - сказал Эйзенкот, добавив, что Израиль пристально следит за "регулярным использованием тактического химического оружия в боевых действиях в Сирии".